Экосубботник: хабаровские волонтеры навели порядок в городе

13 Нояб. 08:45 2019-11-14T08:02:57+03:00

Хабаровск эфир 14_11_19 08-00 - 09-00 00:00 00:00

В минувшие выходные в Хабаровске прошёл экосубботник. В итоге силами волонтёров собрали целый грузовик мусора с берега малой речки. Почему именно это место, почему силами волонтёров? Разбирались в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». В гостях - замначальника отдела экологического надзора управления эконадзора, лицензионно-разрешительной работы, госконтроля в области организации дорожного движения, за обеспечением сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Михаил Ермолин, специалист по работе с молодежью ТОГУ, член Совета по развитию волонтерства в крае Пётр Звягинцев и координатор волонтеров экологической акции Юлия Тин.