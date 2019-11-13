Одаренные добром: талантливые дети в Хабаровске объединяются

13 Нояб. 08:52 2019-11-14T08:02:57+03:00

Хабаровск эфир 14_11_19 09-00 - 10-00 00:00 00:00

В Хабаровске запустили проект «Одаренные добром», который объединит в себе творческих одаренных детей и педагогов, просто людей, которые хотят помогать, но не знают, как это делать. Подробней о нем рассказали наши гости в музыкальный четверг. В студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - президент фонда «Росточек» Наталья Минибаева, координатор проекта Маргарита Невежина. А также участники проекта, вокалисты, ученики МА ДОУ «Маленький принц», солисты ансамбля «Жемчужина» - Ярослав Невежин и Майя Мидзуно.