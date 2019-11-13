2019-11-14T08:02:57+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Одаренные добром: талантливые дети в Хабаровске объединяются

Одаренные добром: талантливые дети в Хабаровске объединяютсяОдаренные добром: талантливые дети в Хабаровске объединяютсяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 14 ноября на частоте 88,3 FM

Хабаровск эфир 14_11_19 09-00 - 10-00

00:00
00:00

В Хабаровске запустили проект «Одаренные добром», который объединит в себе творческих одаренных детей и педагогов, просто людей, которые хотят помогать, но не знают, как это делать. Подробней о нем рассказали наши гости в музыкальный четверг. В студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - президент фонда «Росточек» Наталья Минибаева, координатор проекта Маргарита Невежина. А также участники проекта, вокалисты, ученики МА ДОУ «Маленький принц», солисты ансамбля «Жемчужина» - Ярослав Невежин и Майя Мидзуно.

Одаренные добром: талантливые дети в Хабаровске объединяются Фото: Сергей ПЯТКОВ

Одаренные добром: талантливые дети в Хабаровске объединяютсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 49.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24