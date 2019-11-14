2019-11-15T07:11:24+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

ГТО: хабаровчане готовы к труду и обороне

ГТО: хабаровчане готовы к труду и оборонеГТО: хабаровчане готовы к труду и оборонеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 15 ноября на частоте 88,3 FM

Хабаровск эфир 15_11_19 09-00 - 10-00

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В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» поговорили про сдачу нормативов ГТО, узнали сколько жителей изъявили желание получить значок, какие привилегии он дает студентам, а также собираются ли в краевом центре строить площадки для ГТО. В гости к нам заглянул руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО Евгений Ахтырко.

ГТО: хабаровчане готовы к труду и обороне Фото: Сергей ПЯТКОВ

ГТО: хабаровчане готовы к труду и оборонеФото: Сергей ПЯТКОВ

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