ГТО: хабаровчане готовы к труду и обороне
Прямой эфир 15 ноября на частоте 88,3 FM
Хабаровск эфир 15_11_19 09-00 - 10-00
В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» поговорили про сдачу нормативов ГТО, узнали сколько жителей изъявили желание получить значок, какие привилегии он дает студентам, а также собираются ли в краевом центре строить площадки для ГТО. В гости к нам заглянул руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО Евгений Ахтырко.
ГТО: хабаровчане готовы к труду и оборонеФото: Сергей ПЯТКОВ