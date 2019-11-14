ГТО: хабаровчане готовы к труду и обороне

14 Нояб. 01:00 2019-11-15T07:11:24+03:00

Хабаровск эфир 15_11_19 09-00 - 10-00 00:00 00:00

В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» поговорили про сдачу нормативов ГТО, узнали сколько жителей изъявили желание получить значок, какие привилегии он дает студентам, а также собираются ли в краевом центре строить площадки для ГТО. В гости к нам заглянул руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО Евгений Ахтырко.