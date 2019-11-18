Гражданский форум в Хабаровске: как выстроен диалог между городской властью и НКО

18 Нояб. 11:23 2019-11-19T05:36:43+03:00

Хабаровск эфир 19_11_19 09-00 - 10-00 00:00 00:00

В 9 утра подведём итоги гражданского форума, который состоялся в Хабаровске. Мероприятие проходит уже не первый год. Это такая открытая площадка для диалога между обществом, властью и бизнесом. Каковы перспективы таких встреч, как выстроен диалог между городской властью и НКО. Об этом и не только поговорили с главным специалистом аналитического отдела по связям с общественностью администрации города Хабаровск Алексеем Лесковым.