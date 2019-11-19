19 Нояб. 09:02 2019-11-20T10:52:22+03:00

эксперт 19_11_2019 00:00 00:00

Специалисты Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры завершили проверку лесной отрасли. Как выглядит ситуация со стороны правоохранительных органов в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" рассказала прокурор отдела Александра Степанова.

Лесной час: результаты прокурорских проверок и скандал с компанией "Азия лес"Фото: Сергей ПЯТКОВ

Самый громкий скандал в лесной отрасли Хабаровского края - обвинения в адрес руководства компании "Азия лес". В том числе это и вырубка деревьев на 9 млрд. рублей, и отправка круглого леса в Китай, и многое другое. Мы решили дать слово в эфире предприятию, чтобы увидеть происходящее глазами обвиняемых. В студии побывали управляющий директор "BM group" Наталья Пудовкина,

Лесной час: результаты прокурорских проверок и скандал с компанией "Азия лес"Фото: Сергей ПЯТКОВ

директор компании "Азия экспорт" Константин Безносюк.