2019-11-27T10:18:23+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Фото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 14 ноября 2019 года на 88,3 FM

эксперт 14_11_2019

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В какой кружок отдать ребенка? А если он во всем талантлив? Сколько будет стоить это дополнительное образование? А можно ли сэкономить с помощью сертификата? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" отвечали председатель Общественного совета при министерстве образования

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Фото: Сергей ПЯТКОВ

и науки Хабаровского края Наталья Бурая и главный специалист краевого модельного центра дополнительного образования Александра Нетёсова.

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Есть деньги. Кому надо на модернизацию производства и переобучение кадров? Тогда участвуйте в муниципальной программе. Как увеличить шансы в конкурсе на бюджетное финансирование рассказал начальник отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска Антон Засухин.

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Фото: Сергей ПЯТКОВ

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