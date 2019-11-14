14 Нояб. 08:08 2019-11-27T10:18:23+03:00

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства? Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 14_11_2019 00:00 00:00

В какой кружок отдать ребенка? А если он во всем талантлив? Сколько будет стоить это дополнительное образование? А можно ли сэкономить с помощью сертификата? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" отвечали председатель Общественного совета при министерстве образования

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Фото: Сергей ПЯТКОВ

и науки Хабаровского края Наталья Бурая и главный специалист краевого модельного центра дополнительного образования Александра Нетёсова.

Важные вопросы для Хабаровска: зачем сертификаты для детских кружков? как получить поддержку производства?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Есть деньги. Кому надо на модернизацию производства и переобучение кадров? Тогда участвуйте в муниципальной программе. Как увеличить шансы в конкурсе на бюджетное финансирование рассказал начальник отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска Антон Засухин.