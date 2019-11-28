2019-12-02T08:39:46+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Даём консультации! Как быть энергоэффективным и меньше платить за коммуналку?

Даём консультации! Как быть энергоэффективным?Даём консультации! Как быть энергоэффективным?Фото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 28 ноября 2019 года на 88,3 FM

эксперт 28_11_2019

00:00
00:00

Платежи за электричество и отопление в бюджетных учреждениях Хабаровска за последние 20 лет сократились вдвое. Частным домохозяйствам пора перенять опыт у городских служб и сократить свои платы за коммунальные услуги. Секретами экономии в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсудили с начальником отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска АНДРЕЕМ ВАНЮКОВЫМ.

Даём консультации! Как быть энергоэффективным? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Даём консультации! Как быть энергоэффективным?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 24.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24