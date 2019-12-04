2019-12-05T05:10:37+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музее

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееНовый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 4 декабря 2019 на 88,3 FM

эксперт 4_12_2019

00:00
00:00

С легкой руки радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" городским культурным событием этого лета стал проект "Арт-бульвар". Мастера-рукодельники, певцы, танцоры, профессионалы и те кто хотел попробовать свои силы нашли площадку для демонстрации своего искусства. Часть Амурского бульвара по выходным превращалась в местный Арбат. И вот сейчас Арт-бульвар ищет "зимнюю квартиру". Об этом мы разговаривали с организатором проекта Натальей Литвиновой.

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музее Фото: Сергей ПЯТКОВ

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееФото: Сергей ПЯТКОВ

"А почему бы и нет" - название выставки, которая открывается в 17 часов в четверг 5 декабря в Гродековском музее. Сейчас там идёт монтаж работ в технике энкаустика и коллажи Светланы Тикановой. Что такое энкаустика? Почему такое название выставки? Почему выбран именно этот музей? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда" ответила автор Светлана Тиканова.

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музее Фото: Сергей ПЯТКОВ

Новый шанс: ищем зимнюю квартиру для "Арт-бульвара" и ждем на выставке в музееФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 48.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Еврейской автономии хищение чужого имущества не признали кражей
Хабаровским компаниям-должникам массово обрезают провода
Икорный махинатор в Хабаровске исчезал в зданиях после каждого сеанса обмана
«Помочь, нельзя оставить»: бездомных в Биробиджане бесплатно кормят возле храма
В Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин
С пистолетом в руках посетитель кафе в Биробиджане требовал бесплатный ужин
Хабаровчанин заявил об исчезновении супруги и стал подозреваемым в убийстве
В Комсомольске во время метели погиб рыбак
В Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИ
Два гаража сгорели во дворе многоквартирника в ЕАО
Путешественников из Хабаровского края предупреждают о бубонной чуме в Китае
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Пьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в Хабаровске
Москвичей на Новом Арбате покормили рыбой и медом из Хабаровского края
В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей
В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища
В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка
В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы
В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов
В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце