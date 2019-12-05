Хабаровчане сразились за кубок бармена на Дальневосточном турнире

5 Дек. 06:10 2019-12-07T05:12:39+03:00

Конкурс барменов 06_12_19 00:00 00:00

Уже который год подряд в Хабаровске проходит Дальневосточный кубок барменов. В этом году любой желающий смог показать свое мастерство. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Вадим Мурашкин, официальный представитель Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае и победитель Дальневосточного кубка барменов, лучший бармен миксолог Дальнего Востока Михаил Максимов. В 9 утра поговорили о конкурсе, новом статусе и, где научиться в Хабаровске барменскому искусству.