Хабаровские перевозчики смогут подобрать новые кадры на ярмарке вакансий

5 Дек. 06:18 2019-12-07T05:07:59+03:00

Елена Даниленко 06_12_19 00:00 00:00

С 1 января следующего года мигранты, согласно постановлению губернатора, не смогут работать в общественном транспорте по патентам. Сделано это как раз чтобы дать дорогу местным специалистам. В связи с чем, транспортным предприятия пора заняться поиском новых кадров. 11 декабря с 10 до 12 часов по адресу: ул. Нагишкина, 9 пройдет ярмарка вакансий. В гостях - директор центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко. С 8 утра узнали подробности мероприятия, а также подвели итоги уходящего года: сколько хабаровчан смогли найти себе работу, а кто еще до сих пор в поиске. А также поговорили о курсах повышения квалификации и новом выборе профессии.