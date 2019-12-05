2019-12-07T05:07:59+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Хабаровские перевозчики смогут подобрать новые кадры на ярмарке вакансий

Хабаровские перевозчики смогут подобрать новые кадры на ярмарке вакансийХабаровские перевозчики смогут подобрать новые кадры на ярмарке вакансийФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 6 декабря на частоте 88,3 FM

Елена Даниленко 06_12_19

00:00
00:00

С 1 января следующего года мигранты, согласно постановлению губернатора, не смогут работать в общественном транспорте по патентам. Сделано это как раз чтобы дать дорогу местным специалистам. В связи с чем, транспортным предприятия пора заняться поиском новых кадров. 11 декабря с 10 до 12 часов по адресу: ул. Нагишкина, 9 пройдет ярмарка вакансий. В гостях - директор центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко. С 8 утра узнали подробности мероприятия, а также подвели итоги уходящего года: сколько хабаровчан смогли найти себе работу, а кто еще до сих пор в поиске. А также поговорили о курсах повышения квалификации и новом выборе профессии.

Хабаровские перевозчики смогут подобрать новые кадры на ярмарке вакансий Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские перевозчики смогут подобрать новые кадры на ярмарке вакансийФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 25.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровске ремонт улицы Каснореченской закончится в 2020 году
В Амурске поймали мошенника, который снимал деньги с потерянной банковской карты
В Хабаровске напали на почтальона и избили не взяв денег
В Хабаровске мужчина три недели жил с убитым другом
Погода в Хабаровске на 7 декабря 2019 года: днем до -15, возможен небольшой снег
В Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника Дионисия
Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вора
В Хабаровске отметят полувековой юбилей школы №47
В Москве презентовали петроглифы Сикачи-Аляна из Хабаровского края
Житель Хабаровска зарезал собутыльника и несколько дней жил с трупом
В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани
Владимир Путин и Сергей Фургал поздравили с 90-летием хирурга из Хабаровского края