2019-12-09T05:46:13+03:00
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Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватами

Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватамиБраконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватамиФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 9 декабря на частоте 88,3 FM

Прокуратура Индустриального района 09_12_19

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В Красную книгу, как известно каждому, попадают непростые животные и растения. А лишь те, которые находятся на грани исчезновения. Но вот только браконьеров этот факт мало волнует, ведь для них главное получить прибыль, например, с убитого тигра. Ведь шкура такого животного будет стоит баснословной суммы. В гостях - помощник прокурора Индустриального района Карина Бурдо и старший помощник прокурора Индустриального района Анна Григоренко. В 9 утра поговорили о наказании браконьеров, узнали, какая работа проводится для закрытия сайтов, на которых торгуют шкурами, рогами и другими дериватами. Кроме того, подняли темы загрязнения окружающей среды автосервисами и несанкционированных свалок.

Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватами Фото: Сергей ПЯТКОВ

Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватамиФото: Сергей ПЯТКОВ

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