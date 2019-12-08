Браконьеры под прицелом: как в Хабаровском крае борются с незаконной торговлей дериватами

8 Дек. 12:53 2019-12-09T05:46:13+03:00

Прокуратура Индустриального района 09_12_19 00:00 00:00

В Красную книгу, как известно каждому, попадают непростые животные и растения. А лишь те, которые находятся на грани исчезновения. Но вот только браконьеров этот факт мало волнует, ведь для них главное получить прибыль, например, с убитого тигра. Ведь шкура такого животного будет стоит баснословной суммы. В гостях - помощник прокурора Индустриального района Карина Бурдо и старший помощник прокурора Индустриального района Анна Григоренко. В 9 утра поговорили о наказании браконьеров, узнали, какая работа проводится для закрытия сайтов, на которых торгуют шкурами, рогами и другими дериватами. Кроме того, подняли темы загрязнения окружающей среды автосервисами и несанкционированных свалок.