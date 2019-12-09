Гори, елочка: хабаровские спасатели в преддверии Нового года напомнят о правилах безопасности

9 Дек. 05:53 2019-12-10T05:33:40+03:00

Виктор Скударнов 10_12_19 00:00 00:00

Три недели осталось до Нового года. Хабаровчане устремились за подарками, а также за пиротехническими изделиями, которые будут запускать в ночь на 1 января. Но, вот не все знают об элементарных правилах безопасности. Например, если петарда не смогла взорваться, не нужно к ней подходит и тем более наклоняться над снарядом. Он может сдетонировать вам в лицо. Подобный случай произошел несколько лет назад и закончился летальным исходом. В гостях - начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации контроля за оборотом пожарно-технического продукции краевого управления МЧС Виктор Скударнов. В 9 утра обсудили, как правильно выбрать пиротехническое изделии, какие правила безопасности нужно соблюдать во время запуска фейерверков. А также узнали, какие профилактические мероприятия проводят сотрудники МЧС в преддверие детских новогодних утренников и массовых гуляний.