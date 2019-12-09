9 Дек. 08:48 2019-12-10T05:32:30+03:00

Увидимся в Новом году: хабаровская краевая филармония делится планами на 2020 Фото: Борис КОКУРИН

Александр Веретенников 00:00 00:00

В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель гендиректора по творческому развитию краевой филармонии Александр Веретенников. Узнали, какими событиями отметился 2019 в жизни филармонии, кто прибыл в полку, а также какую программу готовят сотрудники для жителей в преддверии Нового года. И, конечно, заглянули немного в 2020.