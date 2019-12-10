10 Дек. 07:56 2019-12-11T07:19:51+03:00

Жилье для молодой семьи: сколько хабаровчан смогли стать новоселами в уходящем году Фото: Борис КОКУРИН

Семен Язков 11_12_19 00:00 00:00

В Хабаровске уже несколько лет работает программа «Жилье для молодых семей». Благодаря участию в проекте жители краевого центра могут попасть в очередь и получить новую квартиру. Сейчас так желающих насчитывается 1671 семей. В гостях - главный специалист управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска Семен Язков. С 8 утра узнали, сколько семей смогли стать новоселами в уходящем 2019, какие документы требуются, чтобы встать в очередь, как проходит процедура распределения квартир и многое другое.