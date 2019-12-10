Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае

10 Дек. 08:13 2019-12-12T00:57:24+03:00

Тема Дня Биометрия 11_12_19 00:00 00:00

Россиянам становятся доступными все больше услуг в цифровом формате. Это стало возможным благодаря применению биометрических данных граждан. Что такое единая биометрическая система, какие типы биометрии выбраны для банков, готовы ли люди к новшествам. Об этом и не только говорили с гостями студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»: руководитель направления Департамента прикладных проектов компании «Ростелеком» Анастасия Димитрова и управляющий Хабаровским областным центром Почта Банка Вячеслав Ермилов.

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ