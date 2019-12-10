2019-12-12T00:57:24+03:00
Хабаровский эксперт
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеКруглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ

Прямой эфир 11 декабря на частоте 88,3 FM

Тема Дня Биометрия 11_12_19

00:00
00:00

Россиянам становятся доступными все больше услуг в цифровом формате. Это стало возможным благодаря применению биометрических данных граждан. Что такое единая биометрическая система, какие типы биометрии выбраны для банков, готовы ли люди к новшествам. Об этом и не только говорили с гостями студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»: руководитель направления Департамента прикладных проектов компании «Ростелеком» Анастасия Димитрова и управляющий Хабаровским областным центром Почта Банка Вячеслав Ермилов.

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол: единая биометрическая система в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 48.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Новая схема «северного завоза» сэкономила Хабаровскому краю больше 150 миллионов рублей
В Хабаровске после запроса прокуратуры оштрафовали «Аэропорты Дальнего Востока»
В Хабаровском крае думают, как увеличить экспорт меда
Бизнесменов в Хабаровском крае порадовали новостями о цене аренды госимущества
В Хабаровском крае присмотрятся к дешевым протезам, необходимым при травмах рук
Прокуратура проверила строящуюся ледовую арену в Биробиджане
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО вырос более чем на четверть
На севере Хабаровского края забьют скот, зараженный лейкозом
В Хабаровске водителей бесплатно обучат вождению категории «Д»
Жители Хинганска в ЕАО опасаются за свои жизни из-за опрокидывающихся лесовозов
В ЕАО осудили водителя за смерть отца и сына на дороге
Автолюбитель в Еврейской автономии прогрел автомобиль с огоньком
Должник в Хабаровске бесплатно поработает на свежем воздухе с лопатой в руках
В Еврейской автономии скончался офицер МЧС России полковник Александр Сафронов
В Хабаровском крае на мусоре сделают прибыльный бизнес
В Хабаровский край пришел снежный и ветреный циклон из Приморья
С полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День Конституции