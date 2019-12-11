2019-12-12T08:27:14+03:00
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Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представители

Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представителиПациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представителиФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 12 декабря на частоте 88,3 FM

Согаз Мед 12_12_19

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Не каждый пациент знает к кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания в поликлиниках. Это связанно с отсутствием знаний законодательства. Поэтому каждый застрахованный гражданин может обратиться к страховым представителям. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко. С 9.30 обсудили, для чего нужны страховые представители и какова их роль в системе ОМС, а также затронули тему диспансеризации.

Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представители Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представителиФото: Сергей ПЯТКОВ

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