Пациент всегда прав: какие проблемы хабаровчан решают страховые представители

11 Дек. 05:28 2019-12-12T08:27:14+03:00

Согаз Мед 12_12_19 00:00 00:00

Не каждый пациент знает к кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания в поликлиниках. Это связанно с отсутствием знаний законодательства. Поэтому каждый застрахованный гражданин может обратиться к страховым представителям. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко. С 9.30 обсудили, для чего нужны страховые представители и какова их роль в системе ОМС, а также затронули тему диспансеризации.