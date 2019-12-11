Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

11 Дек. 05:39 2019-12-12T08:25:44+03:00

Триумф 12_12_19 00:00 00:00

Больше полугода радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пыталось собрать в студии всех участников мужского квартета «Триумф». И вот, 12 декабря, ребята должны были наконец-то порадовать нас полным составом, но увы. Зато увидеть всех солистов вы сможете 14 декабря в Городском дворце культуры. Там пройдет концерт мужского квартета «Триумф».