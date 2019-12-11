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Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 12 декабря на частоте 88,3 FM

Триумф 12_12_19

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Больше полугода радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пыталось собрать в студии всех участников мужского квартета «Триумф». И вот, 12 декабря, ребята должны были наконец-то порадовать нас полным составом, но увы. Зато увидеть всех солистов вы сможете 14 декабря в Городском дворце культуры. Там пройдет концерт мужского квартета «Триумф».

Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мужской квартет «Триумф» на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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