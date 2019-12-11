Двери открыты: в Хабаровском крае устроят общероссийский день приема граждан

11 Дек. 07:47 2019-12-12T08:28:58+03:00

Валентина Косинская 12_12_19 00:00 00:00

В Общероссийский день прием граждан хабаровчане могут лично обратиться за консультацией во все государственные и муниципальные органы власти. Двери в ведомствах открыты с 12 до 20 часов. В главном управления госконтроля и лицензирования также готовы оказать консультации по наболевшим вопросам. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заведующий сектором организационной работы главного управления госконтроля и лицензирования правительства края Косинская Валентина. С 8 утра обсудили, к каким специалистам смогут попасть на прием граждане и с какими вопросами, а также потребуются ли документы для личной встречи. Кроме того, подвели итоги уходящего года. Узнали, сколько было принято обращений от жителей и какие удалось решить.