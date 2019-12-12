ЛДПР - 30 лет: какими успехами гордится хабаровское отделение партии

12 Дек. 08:37 2019-12-13T06:38:41+03:00

Кирилл Цмакалов 13_12_19 00:00 00:00

Либерально-демократической партии России исполняется 30 лет. Это историческое событие ЛДПР торжественно отметит в главном концертном зале страны – Кремлевском Дворце. А что у нас, как хабаровское отделение партии будет поздравлять депутатов, какими событиями запомнился год уходящий, и какие планы на 2020. Об этом и не только в 9 утра поговорили с депутатом законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва Кириллом Цмакаловым.