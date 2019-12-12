Говори грамотно: хабаровчан научат культуре речи

12 Дек. 08:43 2019-12-13T06:36:40+03:00

Иван Туркулец 13_12_19 00:00 00:00

Белый театр запустил цикл бесед на тему современного русского языка. Как попасть на занятия, как избавиться от дальневосточного говора, есть ли культура общения в интернете и вообще нужно ли быть грамотным. Эти и другие вопросы обсудили с кандидатом филологических наук, преподавателем русского языка и культуры речи Иваном Туркулецом.