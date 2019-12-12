2019-12-13T06:36:40+03:00
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Говори грамотно: хабаровчан научат культуре речи

Говори грамотно: хабаровчан научат культуре речиГовори грамотно: хабаровчан научат культуре речиФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 13 декабря на частоте 88,3 FM

Иван Туркулец 13_12_19

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Белый театр запустил цикл бесед на тему современного русского языка. Как попасть на занятия, как избавиться от дальневосточного говора, есть ли культура общения в интернете и вообще нужно ли быть грамотным. Эти и другие вопросы обсудили с кандидатом филологических наук, преподавателем русского языка и культуры речи Иваном Туркулецом.

Говори грамотно: хабаровчан научат культуре речи Фото: Сергей ПЯТКОВ

Говори грамотно: хабаровчан научат культуре речиФото: Сергей ПЯТКОВ

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