2019-12-16T10:45:20+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Фестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем Востоке

Фестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем ВостокеФестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем ВостокеФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 16 декабря 2019 года на 88,3 FM

эксперт 16_12_2019

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Киноиндустрия в Хабаровске создаётся с помощью фестиваля любительского кино ТОЧКА ВОЗВРАТА. Он уже в пятый раз собрал работы тех, кто снимает фильмы в свободное от работы время. И уже в четвертый размах у фестиваля на весь Дальневосточный регион. За счет расширения границ федерального округа в шорт-листе появились имена из Бурятии. А кроме того в этом году смогли принять участие кинематографисты из Амурской области и Сахалина.

Специалисты, да и не только, отмечают, что за пять этих лет вырос уровень картин представленных на фестивале. Как раз сейчас ощущается, что организаторы "раскачали тему", однако есть вопрос будет ли шестая ТОЧКА ВОЗВРАТА. Об итогах и перспективах творческой площадки мы говорили с продюсером фестиваля, его исполнительным директором Юлией Карабицкой.

Фестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем Востоке Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем ВостокеФото: Сергей ПЯТКОВ

В разговоре приняла участие и автор двух фильмов V Дальневосточного фестиваля любительского кино ТОЧКА ВОЗВРАТА Светлана Тиканова.

Фестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем Востоке Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фестиваль ТОЧКА ВОЗВРАТА создаёт киноиндустрию на Дальнем ВостокеФото: Сергей ПЯТКОВ

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