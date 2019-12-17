2019-12-17T09:39:14+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановые

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеЗащита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 17 декабря 2019 года на 88,3 FM

эксперт 17_12_2019

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Сейчас период активных проверок людных мест. Специалисты определяют насколько торговые центров, кинотеатры и т.д. пожаробезопасны. Какие условия проведения этой процедуры? Как защититься предпринимателям от излишних проверок? Эти и другие вопросы мы обсудили в студии радио "Комсомольская Правда-Хабаровск" с помощником прокурора Центрального района МАРГАРИТОЙ ДРАНИЦЕЙ

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановые Фото: Сергей ПЯТКОВ

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Сергей ПЯТКОВ

и юристом Народной Консультации МАРИНОЙ ПЕНЯЗЬ.

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановые Фото: Сергей ПЯТКОВ

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Сергей ПЯТКОВ

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