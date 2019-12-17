Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановые
Слушайте эфир от 17 декабря 2019 года на 88,3 FM
эксперт 17_12_2019
Сейчас период активных проверок людных мест. Специалисты определяют насколько торговые центров, кинотеатры и т.д. пожаробезопасны. Какие условия проведения этой процедуры? Как защититься предпринимателям от излишних проверок? Эти и другие вопросы мы обсудили в студии радио "Комсомольская Правда-Хабаровск" с помощником прокурора Центрального района МАРГАРИТОЙ ДРАНИЦЕЙ
Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Сергей ПЯТКОВ
и юристом Народной Консультации МАРИНОЙ ПЕНЯЗЬ.
Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Сергей ПЯТКОВ