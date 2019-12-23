2019-12-24T06:51:06+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантов

В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантовВ Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантовФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 24 декабря на частоте 88,3 FM

Ольга Палеха 24_12_19

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Почему Новый год так много значит в нашей жизни, как правильно поставить перед собой цели и планы на будущее, что может изменить бой курантов в жизни хабаровчан и как превратить свои серые будни в праздничные. Об этом и не только поговорили с бизнес-тренером Ольгой Палехой. Настраивайтесь на волну 88,3 FM в 9 утра!

В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантов Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантовФото: Сергей ПЯТКОВ

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