23 Дек. 08:40 2019-12-24T06:51:06+03:00

В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантов Фото: Борис КОКУРИН

Ольга Палеха 24_12_19 00:00 00:00

Почему Новый год так много значит в нашей жизни, как правильно поставить перед собой цели и планы на будущее, что может изменить бой курантов в жизни хабаровчан и как превратить свои серые будни в праздничные. Об этом и не только поговорили с бизнес-тренером Ольгой Палехой. Настраивайтесь на волну 88,3 FM в 9 утра!