По рукам: на хабаровской набережной построят единый павильон для оказания туруслуг

20 Дек. 06:01 2019-12-23T05:51:06+03:00

Андрей Веретенников 23_12_19 00:00 00:00

Владельцы киосков на набережной Хабаровска переедут в современный павильон для оказания туристических услуг. Он будет установлен напротив пункта пропуска «Хабаровск-Фуюань». К такому соглашению пришли предприниматели и администрация города. Впрочем, как уверяют специалисты, и этот павильон – временное решение: после строительства здания речного вокзала, он пойдет под снос. В ситуации разбирались с председателем городского совета по предпринимательству Андреем Веретенниковым.