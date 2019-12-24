24 Дек. 02:44 2019-12-25T07:26:36+03:00

Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартиры Фото: Борис КОКУРИН

Светлана Пискун 25_12_19 00:00 00:00

Сколько бараков удалось расселить в этом году в Хабаровске, как администрация решает вопросы с проблемными жильцами, как площадь положена по закону собственникам аварийных домов. Об этом и не только говорили с замначальником управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска Светланой Пискун.