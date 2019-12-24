2019-12-25T07:26:36+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартиры

Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартирыЖилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартирыФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 25 декабря на частоте 88,3 FM

Светлана Пискун 25_12_19

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Сколько бараков удалось расселить в этом году в Хабаровске, как администрация решает вопросы с проблемными жильцами, как площадь положена по закону собственникам аварийных домов. Об этом и не только говорили с замначальником управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска Светланой Пискун.

Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартиры Фото: Сергей ПЯТКОВ

Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартирыФото: Сергей ПЯТКОВ

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