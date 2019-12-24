Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартиры
Прямой эфир 25 декабря на частоте 88,3 FM
Светлана Пискун 25_12_19
Сколько бараков удалось расселить в этом году в Хабаровске, как администрация решает вопросы с проблемными жильцами, как площадь положена по закону собственникам аварийных домов. Об этом и не только говорили с замначальником управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска Светланой Пискун.
Жилья хватит всем: хабаровчане переезжают из бараков в новые квартирыФото: Сергей ПЯТКОВ