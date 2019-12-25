Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хиты

25 Дек. 07:31 2019-12-26T07:27:10+03:00

Музыкальный четверг 26_12_19 00:00 00:00

Мандарины и шоколад, любимые песни повсюду звучат... А на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» в преддверии Нового года играют только известные хиты. В гостях - народный артист России Вячеслав Захаров и участники группы «ZVT Band» Андрей Суховецкий и Андрей Романенко.