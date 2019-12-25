Русская кухня, лучше любых диет: какие блюда украсят столы хабаровчан в Новом году

25 Дек. 07:36 2019-12-26T07:27:10+03:00

Здоровое питание на НГ 26_12_19 00:00 00:00

Остаются считанные дни до Новый год. А это значит, что на наших столах снова будут стоять жареная курица, оливье с майонезом, картошка по-французски и другие яства. Ну, а 1 января мы продолжим набивать свои желудки. Чем заменить майонезные салаты, как не набрать лишние килограммы за праздничные дни, а также какие блюда должны стоять в год металлической крысы на столах хабаровчан. Об этом и не только говорили с сертифицированным тренером по дыхательной гимнастике «Бодифлекс», нутрициологом Ольгой Букиной и шеф-поваром, директором кафе ЦСО «Сосновка» Ниной Мироновой.