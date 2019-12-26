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Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 27 декабря на частоте 88,3 FM

Максим Иванов 27_12_19

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В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов. Подвели итоги работы партии за 2019 год, а также обсудили, почему люди выразили недоверие партии во время выборов и как ситуацию будут менять. И, конечно, все о перспективах.

Максим Иванов, руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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