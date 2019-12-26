Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

26 Дек. 08:28 2019-12-27T05:58:07+03:00

Максим Иванов 27_12_19 00:00 00:00

В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов. Подвели итоги работы партии за 2019 год, а также обсудили, почему люди выразили недоверие партии во время выборов и как ситуацию будут менять. И, конечно, все о перспективах.