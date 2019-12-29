2019-12-30T04:04:16+03:00
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Али Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людей

Али Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людейАли Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людейФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 30 декабря на частоте 88, FM

Али Мамедов 30_12_19

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Тренд на снижение пенсионного возраста для дальневосточников, который в августе этого года задал хабаровский общественник Али Мамедов, начинают поддерживать основные политические силы и объединения. А между тем, Мамедов заявлял об этом еще полгода назад.

- Это хорошо, что политики подхватили нашу инициативу, - говорит Али Мамедов. - Для меня важно сделать нужное для дальневосточников дело. Но, думаю, коммунистам это нужно для политической рекламы. До выборов в Госдуму осталось меньше двух лет. Мы хотели, чтобы инициатива была общенародной, вне зависимости от политических взглядов. Между тем, сейчас главное снизить пенсионный возраст. И тут хороша любая поддержка.

Али Мамедов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Но хабаровский общественник считает, что пора не только снижать пенсионный возраст для дальневосточников, но и обратить внимание на тарифы ЖКХ. Мамедов сообщил, что этот вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. Уже создана рабочая группа, которая изучает, на каком законодательном уровне можно продолжить работу о снижении тарифов. Также готовится инициатива о региональных доплатах к пенсиям дальневосточников.

- Вы сами знаете, какие у нас пенсии. На них даже не купишь лекарства. Поэтому нужны региональные доплаты. Должен быть фонд поддержки, чтобы люди могли получать выплаты. В эту категорию входят и ветераны Великой Отечественной, уточнил Али Мамедов.

Али Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людейФото: Сергей ПЯТКОВ

Мамедов также сообщил, что он беспартийный человек, а политическим партиям он давно не верит.

- Я шел на выборы самовыдвиженцем. Уже много лет каждая из партий много чего обещает, но всё ограничивается словами или текстом на бумаге,- говорит Али Мамедов. - Я не ищу легких путей. Но, когда ты независим, ты можешь объединить вокруг себя всех неравнодушных людей для решения самых сложных проблем в Хабаровском крае.

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