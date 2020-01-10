2020-01-13T06:59:42+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Вы задержаны: на что имеет право охрана в торговых центрах Хабаровска

Вы задержаны: на что имеет право охрана в торговых центрах ХабаровскаВы задержаны: на что имеет право охрана в торговых центрах ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир 13 января на частоте 88,3 FM

Александр Федоров 13_01_2020

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В последнее время участились случаи, в том числе и в Хабаровске, когда охрана торговых центров или магазинов, закрывает покупателей в отдельных комнатах и требуют показать содержимое сумки. Имеет ли право сотрудник удерживать силой человека и лезть в чужие вещи, а также как себе вести в конфликтной ситуации невинному гражданину. Об этом и не только говорили с заместителем начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковником полиции Александром Федоровым.

Александр Федоров, замначальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковник полиции Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Федоров, замначальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковник полицииФото: Сергей ПЯТКОВ

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Это - Хабаровск!

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В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
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