Вы задержаны: на что имеет право охрана в торговых центрах Хабаровска

10 Янв. 2020 2020-01-13T06:59:42+03:00

Александр Федоров 13_01_2020 00:00 00:00

В последнее время участились случаи, в том числе и в Хабаровске, когда охрана торговых центров или магазинов, закрывает покупателей в отдельных комнатах и требуют показать содержимое сумки. Имеет ли право сотрудник удерживать силой человека и лезть в чужие вещи, а также как себе вести в конфликтной ситуации невинному гражданину. Об этом и не только говорили с заместителем начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковником полиции Александром Федоровым.