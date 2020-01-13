Праздники отгуляли, пора и поработать: как хабаровчанам настроить себя на трудовые будни

13 Янв. 2020 2020-01-14T06:41:46+03:00

Ольга Палеха 14_01_2020 00:00 00:00

И как же сложно снова выходить на работу после длинных праздничных выходных. Будто из под палки заставляешь себя вставать в семь утра и потом еще целых восемь своих драгоценных часов тратить на труд. Но, увы, под лежачий камень зарплата не течет. Как настроить себя на рабочие будни и избежать перенапряжений. Об этом и не только говорили с бизнес-тренером, психологом Ольгой Палехой.