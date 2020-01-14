Нырнём на Крещение: хабаровские спасатели организуют дежурство возле купелей

14 Янв. 2020 2020-01-15T05:24:14+03:00

Александр Никитин 15_01_2020 00:00 00:00

19 января, на Крещение, хабаровчане отправятся окунуться в прорубь. В краевом центре будет работать пять купелей, в Хабаровском районе еще пять. Возле иорданей будут дежурить спасатели и скорая помощь. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - госинспектор центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Александр Никитин. Обсудили, как должны быть оборудованы купели, какие правила следует соблюдать тем, кто захочет окунуться, особенно впервые и многое другое.