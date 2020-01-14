2020-01-15T05:28:30+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Много рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовства

Много рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовстваМного рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовстваФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 15 января на частоте 88,3 FM

Росрыболовство 15_01_2020

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С 1 января этого года закон «О любительском рыболовстве» претерпел изменения. Плату на водоемах отменили, зато рыбы теперь домой много не унесешь - объем улова сократили. Более того, ввели ограничения на орудия лова, а еще сети придется маркировать. Об этом и не только говорили с начальником отдела организации госконтроля, надзора и рыбоохраны Антоном Зарубиным и старшим госинспектором отдела организации госконтроля, надзора и рыбоохраны Александром Степашко.

Много рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовства Фото: Сергей ПЯТКОВ

Много рыбы не заберешь: хабаровчан ждут новые правила рыболовстваФото: Сергей ПЯТКОВ

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В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
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