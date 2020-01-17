Тискать запрещается: в Хабаровске закрываются контактные зоопарки

17 Янв. 2020 2020-01-20T07:24:33+03:00

Наталья Коваленко 20_01_2020 00:00 00:00

Контактные зоопарки оказались под запретом. Не все понимают, что звери, которых каждые пять минут тискают, дергают, передают из рук в руки, испытывают стресс и могут получить травмы. Кстати, в Хабаровске один такой центр закрылся, часть животных продали, а остальных должны отдать в зоопарк Комсомольска-на-Амуре. Что говорит закон о запрете контактных зоопарков? Об этом и не только говорили с депутатом краевой законодательной думы, председателем Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащиты-ДВ» Натальей Коваленко.