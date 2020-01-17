2020-01-20T07:24:33+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Тискать запрещается: в Хабаровске закрываются контактные зоопарки

Тискать запрещается: в Хабаровске закрываются контактные зоопаркиТискать запрещается: в Хабаровске закрываются контактные зоопаркиФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 20 января на частоте 88,3 FM

Наталья Коваленко 20_01_2020

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Контактные зоопарки оказались под запретом. Не все понимают, что звери, которых каждые пять минут тискают, дергают, передают из рук в руки, испытывают стресс и могут получить травмы. Кстати, в Хабаровске один такой центр закрылся, часть животных продали, а остальных должны отдать в зоопарк Комсомольска-на-Амуре. Что говорит закон о запрете контактных зоопарков? Об этом и не только говорили с депутатом краевой законодательной думы, председателем Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащиты-ДВ» Натальей Коваленко.

Тискать запрещается: в Хабаровске закрываются контактные зоопарки Фото: Сергей ПЯТКОВ

Тискать запрещается: в Хабаровске закрываются контактные зоопаркиФото: Сергей ПЯТКОВ

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Это - Хабаровск!

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В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
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