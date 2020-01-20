2020-01-21T07:02:09+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяВ новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 21 января на частоте 88,3 FM

Филармония 21_01_2020

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В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»: заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель и главный дирижере Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Говорили о том, как изменится жизнь музыкантов в 2020 году, узнаем какие мероприятия, готовит филармония и, что нового представят зрителю.

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя Фото: Сергей ПЯТКОВ

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителяФото: Сергей ПЯТКОВ

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В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
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