20 Янв. 2020 2020-01-21T07:02:09+03:00

В новым год с Хабаровской краевой филармонией: чем музыканты порадуют зрителя Фото: Борис КОКУРИН

Филармония 21_01_2020 00:00 00:00

В 9 утра в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск»: заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель и главный дирижере Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Говорили о том, как изменится жизнь музыкантов в 2020 году, узнаем какие мероприятия, готовит филармония и, что нового представят зрителю.