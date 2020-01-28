Деловой вторник: лесоэкспортёры Дальнего Востока в кризисе, иные защищают свои персональные данные

28 Янв. 2020 2020-01-29T09:59:35+03:00

эксперт 28_01_2010 00:00 00:00

Лесоэкспортёры Дальнего Востока ощутили кризис, когда 1 января 2020 года была введена 60% пошлина на круглый лес, который вывозится за границу. Они предложили ввести мораторий на эту меру, о чем написали в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Что происходит в тайге мы обсудили в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с председателем ассоциации "Дальэкспортлеса" Александром Сидоренко.

Деловой вторник: лесоэкспортёры Дальнего Востока в кризисе, иные защищают свои персональные данныеФото: Сергей ПЯТКОВ

28 января - день защиты персональных данных. Что это такое и как их защищать мы узнали у заместителя начальника управления правовой статистики прокуратуры Хабаровского края Ирины Бянкиной.