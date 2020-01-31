2020-02-03T08:09:04+03:00
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Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУК

Отдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов Китая

Отдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов КитаяОтдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов КитаяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 3 февраля на частоте 88,3 FM

Валентина Неретина 03_02_2020

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Хабаровским туристам пришлось вернуться домой с курортов Китая. Это связанно с угрозой распространения коронавируса. Отдых испорчен, все вылеты из Хабаровска в КНР по запретом. Также ограничение коснулось железнодорожного сообщения. Кроме того, пункты пропуска Пакровка-Жаохэ и Хабаровск-Фуюань не работают до 7 февраля. А вот как быть тем туристам, у которых путевки остались на руках? Об этом и не только говорили с начальником отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края Валентиной Неретиной.

Отдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов Китая Фото: Сергей ПЯТКОВ

Отдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов КитаяФото: Сергей ПЯТКОВ

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