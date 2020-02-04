4 Февр. 2020 2020-02-05T06:02:54+03:00

Первые ТОСы в Хабаровске: с чего начнут общественники Фото: Борис КОКУРИН

Денис Митрофанов 05_02_2020 00:00 00:00

Хабаровские территории общественного самоуправления делают первые шаги. Сейчас ТОСы ждет регистрация, после чего общественники вплотную займутся своими проектами. Какие меры поддержки готовит администрация города для активных жителей, рассказал заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов.