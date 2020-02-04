Хабаровчане отметят Международный день бармена

4 Февр. 2020 2020-02-05T05:59:45+03:00

День Бармена 05_02_2020 00:00 00:00

6 февраля, Международный день бармена. А это значит, что в Хабаровске лучшие бармены со всего Дальнего Востока предстанут в совершенно неожиданных образах, и продемонстрируют новые способы приготовления и подачи коктейля. Программу мероприятия обсудили с официальным представителем Барменской Ассоциации России в Хабаровском крае Вадимом Мурашкиным и основателем московского Дома Барменов Анатолием Павловым.