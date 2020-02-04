Геннадий Накушнов: наша задача - обеспечить прозрачность голосования

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:11:31+03:00

эксперт_Накушнов_4_02_2020 00:00 00:00

Голосование по январским инициативам президента предварительно намечено на апрель. Точная дата будет определена после принятия Госдумой закона о всероссийском голосование. Но уже сейчас понятно, что из-за ледовой обстановке на реке необходимо использовать вертолёты. Необходимо решать и другие вопросы. Как идёт подготовка к кампании в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с председателем избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Накушновым.