Ирина Зикунова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

5 Февр. 2020 2020-02-06T05:01:34+03:00

Ирина Зикунова 06_02_2020 00:00 00:00

Со спикером краевой законодательной думы Ириной Зикуновой в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» обсудили роль региональных парламентариев в работе над поправками к Конституции, а также затронули тему планирования финансового обеспечения университетов, которая была озвучена на общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».