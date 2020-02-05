Ирина Зикунова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 6 февраля на частоте 88,3 FM
Ирина Зикунова 06_02_2020
Со спикером краевой законодательной думы Ириной Зикуновой в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» обсудили роль региональных парламентариев в работе над поправками к Конституции, а также затронули тему планирования финансового обеспечения университетов, которая была озвучена на общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Ирина Зикунова, спикер законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ