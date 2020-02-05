5 Февр. 2020 2020-02-05T08:47:21+03:00

Предложение среды: заявить в прокуратуру и сходить на выставку Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 5_02_2020 00:00 00:00

Защита своих прав с помощью прокуратуры. Последние два года такой возможностью в крае воспользовались около 50 тысяч граждан. Обращения касались и трудовых отношений и жалобы на задержку зарплаты и много другого. Куда обратиться и как написать заявление мы обсуждали со старшим помощником прокуратуры Хабаровского края Ольгой Сосниной.

Предложение среды: заявить в прокуратуру и сходить на выставкуФото: Сергей ПЯТКОВ

В пятницу в Хабаровске открывается выставка "Поэзия всего". Её куратор Антонина Климина. Она рассказала, что ждать на этой экспозиции и почему именно стихи вдруг стали основой для инсталляций.