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«Управляйки» получат аттестат: в Хабаровском крае стартовала экзаменационная кампания

«Управляйки» получат аттестат: в Хабаровском крае стартовала экзаменационная кампания«Управляйки» получат аттестат: в Хабаровском крае стартовала экзаменационная кампанияФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 7 февраля на частоте 88,3 FM

Виктория Кашевская 07_02_2020

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Коммунальщиков в Хабаровском крае проверят на прочность. Для руководства управляющих организаций проходит экзаменационная кампания, в рамках которой им предстоит написать тесты. Те, кто справятся с заданием получат аттестат. Но, вот как отразятся знания на практике? Об этом и не только говорили с начальником управления государственного жилищного надзора Викторией Кашевской.

Виктория Кашевская, начальник управления государственного жилищного надзора Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виктория Кашевская, начальник управления государственного жилищного надзораФото: Сергей ПЯТКОВ

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