«Управляйки» получат аттестат: в Хабаровском крае стартовала экзаменационная кампания
Прямой эфир 7 февраля на частоте 88,3 FM
Виктория Кашевская 07_02_2020
Коммунальщиков в Хабаровском крае проверят на прочность. Для руководства управляющих организаций проходит экзаменационная кампания, в рамках которой им предстоит написать тесты. Те, кто справятся с заданием получат аттестат. Но, вот как отразятся знания на практике? Об этом и не только говорили с начальником управления государственного жилищного надзора Викторией Кашевской.
Виктория Кашевская, начальник управления государственного жилищного надзораФото: Сергей ПЯТКОВ