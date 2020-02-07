2020-02-07T04:11:18+03:00
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Ульяна КОСКИНА

Али Мамедов: у дальневосточников должен быть особый статус

Али Мамедов, общественный деятельАли Мамедов, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов 07_02_2020

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В Хабаровском крае подводят итоги электронного опроса по поводу поправок в Конституцию России. Он должен был определить, считают ли жители региона необходимым закрепить особый статус Дальнего Востока в главном документе страны. По предварительным результатам, за эту инициативу высказалось около 88 процентов проголосовавших. В абсолютных цифрах - более 76 тысяч человек.

Опрос проходил на сайте популярного информагентства, а также в инстаграме.

Конституционные поправки могут задать вектор развития государства на десятилетия вперед. Именно поэтому так важны масштаб их обсуждения и глубина проработки. Граждане России оказались в уникальной ситуации - их идеи могут стать прочным фундаментом для государственного строительства. К этому, кстати, призывает и президент страны, и Конституционная комиссия.

Дальневосточники, как известно, люди с особым характером. У них всегда есть мнение по ключевым вопросам, скрывать его они не любят. А раз уж представилась такая возможность...

Для того, чтобы максимально учесть мнение жителей региона о поправках в Конституцию России и определить приоритеты, известный в Хабаровске общественный деятель, предприниматель Али Мамедов и счел необходимым организовать электронный опрос. Его результаты в качестве предложения будут направлены в Конституционную комиссию России.

Мы решили выяснить у Али Мамедова, какие, по его мнению, поправки должны быть отражены в главном документе страны.

- Пласт проблем, которые вы поднимаете, весьма обширен. Но ведь невозможно предусмотреть их в Конституции России отдельными пунктами.

- Особый экономический, социальный и культурный статус должен определить комплекс мер поддержки жителей Дальневосточного федерального округа и организаций, зарегистрированных на его территории. В этом комплексе мер, в свою очередь, будут предусмотрены преференции для Коренных народов Дальнего Востока, прежний возраст выхода на пенсию для дальневосточников, льготные тарифы и региональные доплаты к пенсиям из расчета стоимости продовольственной корзины в конкретном субъекте Федерации. Поэтому главный вопрос голосования: поддерживаете ли вы закрепление особого статуса Дальнего Востока в Конституции России?

Но было бы несправедливо высказаться самим и не дать такой возможности другим. Ведь идеи дальневосточников и, в частности, жителей Хабаровского края, могут оказаться очень ценными. Самое популярное мы направим в Конституционную комиссию.

- Вы рассчитывали на столь массовый отклик?

- Я уверен, что дальневосточникам предоставлен уникальный шанс, который неправильно было бы упускать.

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