7 Февр. 2020 2020-02-10T05:41:47+03:00

«Счастье в конверте»: все о премьере фильма на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Фото: Борис КОКУРИН

Счастье в конверте 10_02_2020 00:00 00:00

Автобусный промо-тур фильма «Счастье в конверте» стартовал 7 февраля во Владивостоке. Завершится он 11 марта в Москве. Автор сценария Евгений Бедарев и кинокритик, pr-директор фильма Мария Безрук в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» рассказали все о киноленте, которая собрала три трогательных истории из разных уголков страны.