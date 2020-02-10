Александр Леонов: Администрация Хабаровска не отказывала в поддержке ХК «СКА-Нефтяник»

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:08:37+03:00

Александр Леонов 10_02_2020 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов прокомментировал ситуацию, которая связана с увольнением специалиста по продвижению ХК «СКА-Нефтяник» якобы по инициативе мэра. Пост появился накануне в социальных сетях и вызвал волну негодования у жителей. Более того, сотрудница утверждает, что город не помогает клубу. Однако в администрации города сообщили, что информация ложная, Сергей Кравчук никакого отношения к произошедшему не имеет и уж тем более не отказывал команде в поддержке.

- Мне показали ролик, в котором фигурировала и моя фамилия. Якобы я интересовался работой специалиста по продвижению, - говорит начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александр Леонов. - Мы каждый раз готовим нормативные документы, чтобы субсидия была направлена на поддержку клубу. Мэр не отказывал в помощи. Более того, я 16 сезонов работал со «СКА-Нефтяником» и теперь не помогать ему - это полный бред.

Директор ХК «СКА-Нефтяник» Андрей Черенцов отказался комментировать ситуацию радио «КП». По нашим данным, слухи об увольнении Любови Краснослободцевой не подтвердились, она продолжает работать в клубе. В течении дня мы постараемся связаться с блогером и прояснить ситуацию.