Коронавирус ударил по бизнесу: хабаровские предприниматели подсчитывают убытки

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:09:12+03:00

Олег Герасимов 11_02_2020 00:00 00:00

Из-за вспышки коронавируса в Хабаровском крае пришлось закрывать пункты пропуска, что вызвало ажиотаж на продукцию в магазинах и на рынках. Некоторые предприниматели опустошали последние запасы со складов. Конечно, ситуация отразились и на самих жителях, цены стало просто заоблачные. В гостях - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов. Обсудили, какие убытки понесли бизнесмены и как экономически ситуация отразится на крае.