Мусор в Хабаровском крае будут собирать раздельным способом

10 Февр. 2020 2020-02-11T07:08:09+03:00

Александр Куликов 11_02_2020 00:00 00:00

В Хабаровском крае заработал новый порядок раздельного сбора мусора. Это значит, что отходы теперь будем сбрасывать в разные контейнер. Кстати, новое требование носит добровольный характер и положительно отразится на нашем кармане. Об этом и не только говорили с консультантом отдела благоустройства и обращения с твёрдыми коммунальными отходами управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ края Александром Куликовым.