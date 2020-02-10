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Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Мусор в Хабаровском крае будут собирать раздельным способом

Мусор в Хабаровском крае будут собирать раздельным способомМусор в Хабаровском крае будут собирать раздельным способомФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 11 февраля на частоте 88,3 FM

Александр Куликов 11_02_2020

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В Хабаровском крае заработал новый порядок раздельного сбора мусора. Это значит, что отходы теперь будем сбрасывать в разные контейнер. Кстати, новое требование носит добровольный характер и положительно отразится на нашем кармане. Об этом и не только говорили с консультантом отдела благоустройства и обращения с твёрдыми коммунальными отходами управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ края Александром Куликовым.

Александр Куликов, консультант отдела благоустройства и обращения с твёрдыми коммунальными отходами управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Куликов, консультант отдела благоустройства и обращения с твёрдыми коммунальными отходами управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ краяФото: Сергей ПЯТКОВ

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