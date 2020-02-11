Перевозить хабаровских дачников на левый берег будут две организации

11 Февр. 2020 2020-02-12T07:24:19+03:00

Владимир Ощановский 12_02_2020 00:00 00:00

Речные перевозки в Хабаровске обеспечат в этом году две фирмы. Однако, как известно, долгое время никто даже не пытался составить конкуренцию на конкурсе ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Но, что поменялось в этом году? Условия стали более привлекательными? В гостях - начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский. С 8 утра узнали, как поделили маршруты перевозчики и изменятся ли цены на билеты, какие направления сократят и многое другое.