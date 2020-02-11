Алексей Николаев на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

11 Февр. 2020 2020-02-12T07:22:07+03:00

Алексей Николаев 12_02_2020 00:00 00:00

На последние месяцы зимы традиционно приходится пик заболеваний ОРВИ и гриппом. Сейчас многие классы в школах пришлось закрыть на карантин, массовые мероприятия в Хабаровске оказались под запретом. Как уберечь детей от респираторных вирусных инфекций, в каком возрасте следует прививать детей от гриппа и какую вакцину выбрать, следует ли давать противовирусные препараты несовершеннолетним в качестве профилактики. Об этом и не только говорили с заведующим отделением воздушно-капельных инфекций детской краевой клинической больницы им. Пиатровича Алексеем Николаевым.