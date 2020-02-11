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Алексей Николаев на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Алексей Николаев, заведующий отделением воздушно-капельных инфекций детской краевой клинической больницы им. ПиатровичаАлексей Николаев, заведующий отделением воздушно-капельных инфекций детской краевой клинической больницы им. ПиатровичаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 12 февраля на частоте 88,3 FM

Алексей Николаев 12_02_2020

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На последние месяцы зимы традиционно приходится пик заболеваний ОРВИ и гриппом. Сейчас многие классы в школах пришлось закрыть на карантин, массовые мероприятия в Хабаровске оказались под запретом. Как уберечь детей от респираторных вирусных инфекций, в каком возрасте следует прививать детей от гриппа и какую вакцину выбрать, следует ли давать противовирусные препараты несовершеннолетним в качестве профилактики. Об этом и не только говорили с заведующим отделением воздушно-капельных инфекций детской краевой клинической больницы им. Пиатровича Алексеем Николаевым.

Профилактика гриппа и ОРВИ: инструкция в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Профилактика гриппа и ОРВИ: инструкция в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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